"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - заявил президент.

Порошенко добавил, что соглашение "является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".