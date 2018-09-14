В четверг, 13 сентября, пресс-служба Армии обороны Израиля официально объявила о прекращении проекта "Доброе соседство", в рамках которого в последние два года оказывалась помощь сирийцам, бежавших от боев к израильской границе. Управление, координировавшее работу проекта, расформировано.
JT stebėtojas stebi Sirijos-Izraelio pasienį Golano aukštumose
© Reuters / Scanpix

В армии отмечают, что проект был прекращен после того, как армия Башара Асада вернула под свой контроль территорию на границе с Израилем.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в рамках проекта в течение года работал дневной стационар, в котором была оказана помощь 7.000 сирийских детей, кроме того, были открыты больницы для взрослых и детей, осуществлялся проект "Визит врача". Десятки маленьких сирийцев были прооперированы в израильских больницах.

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в течение пяти последних лет израильские врачи оказали помощь 4.900 раненым из Сирии, среди которых было 1.300 детей. В клинике "Мисгав-Ладах", находившейся на вдающемся в территорию Сирии израильском участке границы, была оказана медицинская помощь 7.000 гражданам Сирии.

Сирийским беженцам было передано 630 палаток, 40 транспортных средств, 20 электрических генераторов, 20 разборных домиков-караванов, 1.100.000 литров бензина, 8.200 упаковок детских подгузников, 1.700 тонн продуктов, 26.000 коробок с медицинским оборудованием, 14.000 коробок с предметами личной гигиены, 49.000 упаковок детского питания, 350 тонн одежды.

В июле 2017 года ЦАХАЛ впервые рассекретил информацию, касающуюся проекта "Доброе соседство". Тогда военные сообщили, что Израиль оказывается помощь в приграничной зоне, протяженностью около 40 км и уходящей вглубь Сирии на 15 км. Описывая ситуацию в "подшефном" районе, военные говорили, что там находятся представители вооруженной оппозиции, боевики "ИГ" и правительственные войска. Оппозиционные группы объединяются или раскалываются, но каждая в своем секторе ведет борьбу с террористами "Исламского государства" и противостоит правительственным войскам. В ЦАХАЛе отмечали, что Израиль заинтересован в ослаблении "шиитской оси" и "Исламского государства" и в укреплении населенных пунктов на Голанах.

В ЦАХАЛе рассказывали, что, видя ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии, Израиль сперва обращался в международные организации с тем, чтобы через них организовать помощь сирийцам, но переговоры не увенчались успехом, и тогда Израиль решил напрямую помогать соседям. В первую очередь, Израиль заботился о том, чтобы у жителей сирийских Голан была питьевая вода, продукты, электричество, доступ к медицинской помощи.

За реализацию проекта "Доброе соседство" отвечала 210-я территориальная дивизия. В зоне, над которой "шефствовал" Израиль проживают около 200 тысяч граждан Сирии.

О том, что ЦАХАЛ приостановил проект "Доброе соседство", израильские СМИ сообщали еще в конце июля. Однако ЦАХАЛ эту информацию не комментировал.

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