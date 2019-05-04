Мониторинговая группа Gaza Report сообщает, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по "группе молодых людей" в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, были ранены четыре человека.
Gaza Report пишет, что удар по позиции "бойцов сопротивления" был нанесен с вертолетов ЦАХАЛа. Также, по информации Gaza Report, вертолеты используются для нанесения ударов по боевикам террористических организаций в районе Рафаха, на юге Газы.
По предварительным данным, в районе Рафаха также есть раненые.
В субботу, 4 мая, утром, боевики из сектора Газы осуществили обстрел израильской территории: сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетном обстреле, были слышны в населенных пунктах местного совета Эшколь, в Сдероте, Шаар а-Негеве, Реховоте, Ган-Явне, Ашдоде и Ашкелоне.
ЦАХАЛ подтвердил запуск, по крайней мере, 90 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол".
Накануне, в пятницу, 3 мая, израильские военные были обстреляны снайперами из сектора Газы. В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести.
Проводится проверка подозрений, согласно которым целью снайперов был высокопоставленный офицер ЦАХАЛа.
В ответ на этот обстрел израильские ВВС атаковали позицию ХАМАСа. В результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа, двое палестинцев убиты, еще двое – тяжело ранены.
Позднее представители "Бригад Изаддина аль-Касама" подтвердили, что двое палестинцев, убитых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа, состояли в рядах боевого крыла ХАМАСа. Один из них, Абдулла Ибрагим абу Малух, был "полевым командиром", другой, Ала Али аль-Бубли, - боевиком.
Спустя несколько часов палестинские СМИ сообщили о "четырех шахидах этого дня": от ран, полученных в ходе "марша возвращения" 3 мая, в больнице умерли двое его участников.
Вечером в пятницу Объединенный штаб палестинских группировок сектора Газы призвал все "организации народного сопротивления быть готовыми отреагировать на преступления противника".
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