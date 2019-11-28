В четверг силы безопасности открыли огонь по толпам протестующих, собравшихся на двух мостах через реку Евфрат. Ранения получили 70 человек.
В последние недели во многих городах Ирака прошли акции протеста, участники которых требовали работы, мер против коррупции и засилья бюрократии.
Тем временем иракская армия объявила о создании особых "кризисных подразделений" для борьбы с беспорядками.
Армейское командование заявило, что создано чрезвычайное управление с целью восстановления порядка в стране.
"По приказу главнокомандующего вооруженными силами премьер-министра Адиля Абдул-Махди назначено несколько военных командиров, которые войдут в это подразделение, чтобы руководить всеми силами безопасности и вооруженными силами и помогать губернаторам исполнять свои обязанности", - говорится в заявлении армейского командования.
Накануне группа демонстрантов подожгла здание консульства Ирана в Наджафе.
Участники протестов в этом городе обвиняют Иран во вмешательстве во внутренние дела Ирака. Они скандировали "Иран, прочь из Ирака" во время разгрома консульства.
По сообщениям, сотрудники консульства сумели бежать до того, как в здание ворвались протестующие. Иран немедленно осудил это нападение, заявив, что правительство Ирака несет ответственность за защиту иранских дипломатов и имущества.
Это уже второе нападение на иранские консульства в Ираке в ноябре; три недели назад разгрому подверглось здание иранского представительства в священном для шиитов городе Кербела.
В чем причина протестов?
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди вступил в должность больше года назад, обещая реформы, которые так и не начались.
Иракская молодежь, возмущенная неспособностью правительства во главе с Абдул-Махди ликвидировать безработицу и справиться с коррупцией, а также наладить управление в стране, в начале октября вышла на улицы Багдада с первыми протестами.
Первая волна протестов продолжалась шесть дней, в течение которых было убито 149 человек из числа протестующих.
Затем премьер-министр Абдул-Махди обещал провести перетасовку членов кабинета министров, сократить зарплаты высокопоставленных чиновников и принять меры по сокращению безработицы среди молодежи.
Однако эти обещания не удовлетворили протестующих, которые снова вышли на улицы иракских городов в конце октября. Силы безопасности стали с особой жестокостью разгонять демонстрантов, открывая по ним огонь и применяя слезоточивый газ и водометы.
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что Абдул-Махди уйдет в отставку, если политические партии согласуют имя его преемника на посту премьер-министра.
Украина требует от России более двух миллионов долларов за "угробленные" корабли (7)
В Украине оценили в 2,3 миллиона долларов ущерб,...
Германия обязалась повысить платежи на содержание НАТО (1)
Перераспределение расходов на содержание НАТО,...
Армия Ирака открыла огонь по демонстрантам в Эн-Насирии - 13 убитых (2)
Не менее 13 человек убиты в Ираке в ходе возобновившихся...
Главный свидетель по импичменту Трампа Гордон Сондленд обвинен в харассменте (1)
Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд - ключевой...
В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении (2)
Вступивший в силу в Украине закон о незаконном...
TOP новостей
Европарламент призывает Россию закрыть дело на литовских судей и прокуроров (24)
Европейский парламент в четверг призвал Россию...
Литовские перевозчики не успокаиваются: планируют отказаться от деятельности или переносить бизнес
Литовские перевозчики уверяют, что постановление...
В Литве утверждают новые цены: газ подешевеет, электричество подорожает (58)
Государственная служба регулирования энергетики...
Советник премьер-министра Литвы опровергает информацию о том, что у Сквернялиса воспаление легких
У премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса –...
Полиция Каунаса: мечеть и синагогу разгромили одни и те же подростки (2)
Полиция Каунасского уезда сообщила в четверг, что одни...