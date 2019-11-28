В четверг силы безопасности открыли огонь по толпам протестующих, собравшихся на двух мостах через реку Евфрат. Ранения получили 70 человек.

В последние недели во многих городах Ирака прошли акции протеста, участники которых требовали работы, мер против коррупции и засилья бюрократии.

Тем временем иракская армия объявила о создании особых "кризисных подразделений" для борьбы с беспорядками.

Армейское командование заявило, что создано чрезвычайное управление с целью восстановления порядка в стране.

"По приказу главнокомандующего вооруженными силами премьер-министра Адиля Абдул-Махди назначено несколько военных командиров, которые войдут в это подразделение, чтобы руководить всеми силами безопасности и вооруженными силами и помогать губернаторам исполнять свои обязанности", - говорится в заявлении армейского командования.

Накануне группа демонстрантов подожгла здание консульства Ирана в Наджафе.

Участники протестов в этом городе обвиняют Иран во вмешательстве во внутренние дела Ирака. Они скандировали "Иран, прочь из Ирака" во время разгрома консульства.

По сообщениям, сотрудники консульства сумели бежать до того, как в здание ворвались протестующие. Иран немедленно осудил это нападение, заявив, что правительство Ирака несет ответственность за защиту иранских дипломатов и имущества.

Это уже второе нападение на иранские консульства в Ираке в ноябре; три недели назад разгрому подверглось здание иранского представительства в священном для шиитов городе Кербела.

В чем причина протестов?

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди вступил в должность больше года назад, обещая реформы, которые так и не начались.

Иракская молодежь, возмущенная неспособностью правительства во главе с Абдул-Махди ликвидировать безработицу и справиться с коррупцией, а также наладить управление в стране, в начале октября вышла на улицы Багдада с первыми протестами.

Первая волна протестов продолжалась шесть дней, в течение которых было убито 149 человек из числа протестующих.

Затем премьер-министр Абдул-Махди обещал провести перетасовку членов кабинета министров, сократить зарплаты высокопоставленных чиновников и принять меры по сокращению безработицы среди молодежи.

Однако эти обещания не удовлетворили протестующих, которые снова вышли на улицы иракских городов в конце октября. Силы безопасности стали с особой жестокостью разгонять демонстрантов, открывая по ним огонь и применяя слезоточивый газ и водометы.

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что Абдул-Махди уйдет в отставку, если политические партии согласуют имя его преемника на посту премьер-министра.