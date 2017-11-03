Армия Асада выбила боевиков ИГ из Дейр-эз-Зора

Об этом сообщила базирующаяся в Лондоне сирийская оппозиционная организация "Наблюдательный центр по правам человека" (SOHR). Сирийские государственные СМИ пока не подтвердили эту информацию.
5 сентября армия Асада прорвала блокаду, организованную ИГ в Дейр-эз-Зоре. Этот крупнейший город в восточной Сирии был захвачен ИГ в 2014 году. Его стратегическое значение связано с близостью к иракской границе и территориям в Ираке, контролируемым джихадистами, а также со статусом столицы одноименной провинции, являющейся нефтедобывающим центром Сирии. По данным "Наблюдательного центра по правам человека", ИГ по-прежнему контролирует около 40 процентов территории этой провинции.
17 октября стало известно, что формирования курдско-арабского альянса установили полный контроль над городом Ракка — некогда главным бастионом ИГ в Сирии. А 14 октября, по данным Дамаска, сирийская армия освободила от боевиков ИГ город Аль-Маядин.
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