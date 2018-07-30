Из-за обвинений, выдвинутых против действующего генсека Организации Договора коллективной безопасности Юрия Хачатурова, Ереван инициировал процесс его замены, сообщил пресс-секретарь МИД Армении.
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Армения предложила государствам-членам Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) начать процесс замены генерального секретаря. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает "Интерфакс".

Ранее, 27 июля, ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова — его обвинили в свержении конституционного строя в Армении в начале марта 2008 года. Суд отпустил Хачатурова под залог примерно в $10,3 тыс. (около 5 млн драмов).

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"Учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", — рассказал Балаян.

Он также добавил, что расследование против Хачатурова — внутренний правовой процесс против гражданина Армении.​

Обвинение в свержении конституционного строя в Армении также предъявлены экс-президенту страны Роберту Кочаряну (сейчас он находится под арестом).

В феврале-марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, победителем которых стал Серж Саргсян.

1 марта 2008 года в ходе столкновения митингующих с силовиками в центре Еревана погибли десять человек. Протесты закончились после того, как Кочарян ввел чрезвычайное положение, которое вступило в силу в ночь на 2 марта.

Митинги против нарушений на президентских выборах были организованы сторонниками кандидата на этих выборах — первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Среди тех, кто организовывал протесты, был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. По обвинению в организации массовых беспорядков Пашинян получил семь лет тюрьмы, но вышел на свободу по амнистии в 2011 году.

В апреле 2018 года Саргсян, который к тому моменту был уже не президентом, а премьер-министром страны, подал в отставку на фоне протестов, организованных Пашиняном.

РБК
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