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Никол Пашинян попросил Владимира Путина срочно начать консультации о помощи в обеспечении безопасности Армении. В ОДКБ сообщили, что обращений от Еревана с просьбой о помощи пока не поступало.
Nikolas Pašinianas
Nikolas Pašinianas
© AP / Scanpix

На фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха Армения официально попросила президента России Владимира Путина о помощи. Пашинян направил Путину послание, в котором попросил "начать безотлагательные консультации по определению видов и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии" от 29 августа 1997 года", сообщила пресс-служба МИД Армении в субботу, 31 октября.

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При этом Пашинян сослался на "факты приближения боевых действий к границам Армении и "притязания" Азербайджана на армянскую территорию. Министерство иностранных дел России в ответ подтвердило приверженность Москвы союзническим обязательствам в отношении Армении и обещала оказать Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Договор о дружбе с Арменией

Одновременно в МИД РФ отметили, что ряд статейдоговора о дружбе России с Арменией "предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга". Российское внешнеполитическое ведомство вновь призвало стороны нагорнокарабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня и возвращению к мирным переговорам на основе соглашений, достигнутых на встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве 10 октября.

В Армении в городе Гюмри дислоцирована 102 российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

Обращений за помощью к ОДКБ пока не было

Между тем Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщила, что Армения пока не обращалась к ней с просьбой об оказании помощи на фоне карабахского конфликта. "На данный момент в секретариат ОДКБ от армянской стороны никаких обращений за помощью не поступало", - сказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

8 октября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация окажет военную помощь Армении в случае реальной угрозы для ее территориальной целостности или в случае прямого военного нападения.

В состав ОДКБ, помимо России и Армении, входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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