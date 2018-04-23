"Никол Пашинян был прав. Я ошибался. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении", - сказал в понедельник Серж Саргсян, только что пересевший в премьерское кресло из президентского.

Это, однако, пока не означает, что Саргсян отдал власть лидеру уличных протестов и одному из лидеров оппозиционного, либерального и проевропейского блока "Елк" Пашиняну. У партии Саргсяна - контрольный пакет в парламенте, а премьер-министра избирает парламент.

Кто такие Пашинян и "Елк"?

42-летний Никол Пашинян - бывший журналист, ушедший в политику в середине нулевых. Он возглавляет партию "Гражданский договор" - одну из трех мелких партий, слившихся в конце 2016 года в "Елк" ("Исход").

Пашинян инициировал и возглавил протесты против назначения Сержа Саргсяна, и его поддержали десятки и сотни тысяч армян, вышедших на улицы.

Однако на выборах в парламент Армении в апреле 2017 года "Елк" получил всего девять мандатов из 105. Лидером блока по ходу предвыборной кампании считался глава партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

"Елк" - это либеральная оппозиция, выступающая за европейскую интеграцию Армении, заключение договора о свободной торговле с ЕС и против членства страны в возглавляемом Россией экономическом союзе, ЕврАзЭС.

В Армении многие готовы протестовать против коррупции и экономической политики власти, но за упор на евроинтеграцию во внешней политике, судя по результатам "Елк" на выборах, выступает гораздо меньшая доля граждан.

В том геополитическом положении, в котором находится страна, с двумя враждебными соседями (Азербайджаном и Турцией) и двумя не очень стабильными (Грузия и Иран), призывы опираться в большей степени на далекий ЕС, чем на близкую Россию, не выглядят в глазах армян реалистичными.

Против чего протестовали?

Против коррупции, кумовства, неудачной, с точки зрения протестущих, экономической политики и, главное, против того, что Серж Саргсян, сменив должность, остался руководителем страны.

В прошлом году парламент Армении, где абсолютное большинство принадлежит Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна, изменил форму правления в стране с президентской на парламенскую республику, и 17 апреля этого года, по истечении президентских полномочий, Саргсян был избран премьер-министром.

Армянская оппозиция заявила, что все это было предпринято исключительно для того, чтобы Саргсян мог оставаться у власти, и организовала многотысячные протесты в столице Ереване и других местах.

Что дальше?

Серж Саргсян в своей короткой речи об отставке не рассказал, какими будут дальнейшие шаги власти.

На поверхности лежит следующее предположение: Республиканская партия Армении Саргсяна (58 из 105 мест в парламенте) и их союзники по правительственной коалиции из партии "Дашнакцутюн" (ещё семь мандатов) легко изберут другого премьера, который не будет вызывать такого раздражения у оппозиции и ее сторонников, но будет представлять ту же правящую элиту. Возможно, Саргсян, оставив формальный пост, останется теневым руководителем государства.

О досрочных парламентских выборах Саргсян в своем заявлении тоже не говорил. Пока исполняющим обязанности главы правительства по процедуре стал вице-премьер Карен Карапетян. Он, как и Саргсян, - выходец из Нагорного Карабаха, он был премьер-министром последние полтора года и лишь в начале апреля оставил этот пост, чтобы его занял Саргсян.

А что остальная оппозиция?

Главной оппозиционной силой в Армении считается так называемый "блок Царукяна" - избирательный союз, сформированный на основе партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна. У него - 31 депутат в парламенте.

В нынешних протестах политики этого блока не участвовали. По словам армянских обозревателей, некоторые из них хотели принять участие, но не смогли этого сделать - отчасти, вероятно, потому, что им не дали лидеры "Елк".

"Елк", как непримиримая оппозиция, считает "блок Царукяна" скрытым союзником правящей коалиции.

17 апреля, когда парламент назначал Сержа Саргсяна премьер-министром, за него проголосовали 76 депутатов, против были 17. Таким образом, можно предположить, что по крайней мере 11 депутатов из этого блока голосовали за Саргсяна. С другой стороны, часть фракции, очевидно, высказалась против.

Кроме того, ранее "блок Царукяна" поддержал избрание на пост президента кандидата от правящей коалиции Армена Саркисяна.