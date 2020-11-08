Армения опровергла заявление президента Азербайджана о взятии Шуши

Официальный Ереван в воскресенье, 8 ноября, опроверг заявление Баку о занятии азербайджанской армией города Шуша в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. "Бои в Шуше продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook. Несколькими часами ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к согражданам объявил об "освобождении" этого населенного пункта от "оккупации".

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта. По сообщению агентства Арменпресс, в районе Шуши в ночь на 8 ноября велись "тяжелые и решающие бои".

Карабах как яблоко раздора

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

Главы МИДов Армении и Азербайджана в ночь на 10 октября в Москве договорились о режиме прекращения огня, однако через считанные часы Ереван и Баку обвинили друг друга в его нарушении. Аналогичная участь постигла и вторую договоренность о прекращении огня, достигнутую при содействии США. В конце октября министры иностранных дел двух республик Закавказья на встрече в Женеве согласились отказаться от намеренных ударов по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.