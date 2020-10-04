Армения обвиняет Азербайджан в применении запрещенных кассетных боеприпасов

Аналогичное заявление сегодня сделал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
#Azerbaijan is using LAR-160 cluster munition against civilians— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 3, 2020
Со стороны Азербайджана в отношении мирного населения применяются кассетные снаряды залповых установок LAR-160#StopAzerbaijanAggression pic.twitter.com/017Nx77gyV
Кассетные боеприпасы — авиабомбы или, как в данном случае, реактивные снаряды к установкам залпового огня — разбрасывают по большой площади множество мелких взрывных устройств. Многие из них сразу не взрываются и долгие годы представляют опасность, в первую очередь для мирного населения. Более 100 стран ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую это оружие. Вместе с тем, среди них почти нет государств, участвующих в военных конфликтах, и в частности ни Армения, ни Азербайджан ее не подписывали.
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