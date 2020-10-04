Армения обвиняет Азербайджан в применении запрещенных кассетных боеприпасов

Аналогичное заявление сегодня сделал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
#Azerbaijan is using LAR-160 cluster munition against civilians— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 3, 2020
Со стороны Азербайджана в отношении мирного населения применяются кассетные снаряды залповых установок LAR-160#StopAzerbaijanAggression pic.twitter.com/017Nx77gyV
Кассетные боеприпасы — авиабомбы или, как в данном случае, реактивные снаряды к установкам залпового огня — разбрасывают по большой площади множество мелких взрывных устройств. Многие из них сразу не взрываются и долгие годы представляют опасность, в первую очередь для мирного населения. Более 100 стран ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую это оружие. Вместе с тем, среди них почти нет государств, участвующих в военных конфликтах, и в частности ни Армения, ни Азербайджан ее не подписывали.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обновлен список стран, приехавшим из которых требуется изоляция (77)
2 октября в Литве был обновлен список пораженных...
Вниманию жителей: в выходные дни не рекомендуется находиться на улице из-за сильного загрязнения воздуха (76)
В пятницу вечером на телефоны жителей Литвы пришло...
Эпидемия КОВИД: как обеспечить безопасность детей в школе (14)
Подъем заболеваемости КОВИД-19 в Литве и выявление...
В Литве установили 104 новых случая коронавируса
Национальный центр общественного здравоохранения...
Эксперт оценил запрет на куренье на балконах: будут скандалы и попытки нажиться на этом (35)
Парламент Литвы принял решение о запрете курения на...