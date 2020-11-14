Армения начинает считать реальное число погибших в Карабахе. Версии сильно разнятся

При этом в официальном списке министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сейчас значатся имена 1383 погибших. Армянские военные с самого начала войны признавали, что эти данные могут быть неполны и могут запаздывать. Число пропавших без вести они не публикуют.
Это приводит к тому, что данные разных политиков и даже разных министерств очень сильно различаются. Мы собрали несколько версий.
2317 погибших
Источник: министерство здравоохранения Армении
Цитата: "До сегодняшнего дня наша судебно-медицинская служба провела экспертизу 2317 тел погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные тела. Процесс обмена телами военнослужащих, оставшихся у противника, только начался, и противоборствующие стороны не могут в данный момент знать об окончательной цифре".
Об этом пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян в субботу объявила в своем аккаунте в "Фейсбуке".
Эти данные были опубликованы спустя всего несколько часов, после того как оппозиционер Макаэл Минасян в субботу обвинил власти в сокрытии данных о погибших.
4750 погибших
Источник: бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян
Цитата: "С первого же дня начался постыдный и ужасный процесс сокрытия реальных показателей смертности [...] Выясняется, что в той же Армении можно открыто лгать, целыми днями прятать в холодильниках трупы погибших парней, так как по графику Никола [Пашиняна - премьер-министра Армении] и Анны [Акопян - жены премьера] ежедневно в среднем разрешается публиковать имена 30, 40 жертв. До сих пор нет окончательной цифры о жертвах войны. На самом деле есть, но она не обнародована".
Минасян утверждает, что в день окончания войны Служба национальной безопасности Армении доложила премьер-министру Николу Пашиняну о 3650 погибших и 1100 пропавших без вести.
Источники этой информации Минасян не раскрывает. Русская служба Би-би-си послала Минасяну запрос о комментарии и ждет ответа.
Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян - зять экс-президента Сержа Саргсяна и яростный противник Никола Пашиняна, который пришел к власти в результате свержения Саргсяна.
Более 4 тысяч погибших с обеих сторон
Источник: президент России Владимир Путин
Цитата: "Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тысячи человек, раненых свыше 8 тысяч человек, количество беженцев по разным данным исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты".
Стоит отметить, что 22 октября Путин заявил о почти 5 тысячах погибших в Карабахе с начала конфликта.
Азербайджан вовсе не публикует данные о своих потерях. В одном из интервью во время войны президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что число погибших будет обнародовано по окончании боевых действий.
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