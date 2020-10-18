Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое вступило в силу с 00.00 часов по местному времени 18 октября. Об этом вечером в субботу, 17 октября, сообщили внешнеполитические ведомства двух стран в текстуально совпадающих заявлениях.
Как отмечается в документах, "решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года".
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В результате состоявшихся в Москве консультаций глав МИД Азербайджана и Армении, стороны договорились о прекращении огня с 11.00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако режим перемирия был фактически сразу же нарушен.
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