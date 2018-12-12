Как пишет Бабченко, в иске упомянуты уголовные дела, возбужденные против него в России, приведены факты слежки, травля Бабченко в российских СМИ, требования российских депутатов лишить его российского гражданства. Помимо этого в иск включены убийства российских журналистов и правозащитников, избиения российских оппозиционеров, факты ущемления свободы слова в России.
“Моим адвокатом стал Бен Еммерсон - адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. <...> Сумма иска пока не определена. Это следующий этап”, – сказано в сообщении Аркадия Бабченко.
Как указывает журналист, в Европейском суде по правам человека получение иска уже подтвердили.
Напомним, в мае 2018 года была распространена информация о том, что Бабченко застрелен в Киеве. Позже выяснилось, что убийство – инсценировка украинских спецслужб.
Аркадий Бабченко – российский писатель и журналист, участник обеих "чеченских" войн. Он награжден рядом российских и международных премий, включая премию Союза журналистов России "За мужество и профессионализм", премию английского PEN-клуба, премию Артема Боровика. Считается одним из ярких представителей современной военной прозы. С августа 2017 года Бабченко живет в Киеве.
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