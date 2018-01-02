Архивы: Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию в 1967 году

Как стало известно, имя российского писателя было предложено членом Шведской академии Эйвиндом Юнсоном. Однако Нобелевский комитет отклонил кандидатуру Паустовского с формулировкой: "комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону".

Среди опубликованных материалов от 1965 года также содержится анализ творчества Паустовского, сделанный литературный критиком Эриком Местертоном. "В современной русской литературе Паустовский, бесспорно, занимает выдающееся место. Но он не является большим писателем, насколько я понимаю? Паустовский - писатель с большими заслугами, но также и с большими недостатками. Я не нахожу, что его заслуги могут перевесить недостатки настолько, чтобы можно было мотивировать присуждение ему Нобелевской премии", - писал он (цитата по ТАСС).

Среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году значатся 70 человек. Среди них - Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруд, Ясунари Кавабата, Грэм Грин, Уистен Хью Оден.

В итоге в тот год престижную премию получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас "за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки".

Год назад стало известно о том, что русская поэтесса Анна Ахматова была среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Ее имя было предложено профессорами славянских языков Гётеборгского университета Гуннаром Якобссоном и Гарвардского университета Романом Якобсоном. Однако поэтесса скончалась 5 марта 1966 года, поэтому на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет не рассматривал ее кандидатуру.

Ранее были опубликованы документы, согласно которым Ахматова была среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе и в 1965-м году. Но тогда награду присудили Михаилу Шолохову. Кандидатуру писателя поддержали единогласно, а от идеи поделить премию между ним и Ахматовой отказались.

Имена людей, выдвинутых на присуждение "нобелевки", содержатся в тайне 50 лет. Только по окончании этого срока академия может обнародовать список претендентов.