Ученым удалось составить карты более 2000 квадратных километров в департаменте Петен на севере Гватемалы. В этой части джунглей были найдены дома, дворцы, дороги и оборонительные сооружения.

Эта местность расположена вблизи уже известных руин городов майя. Судя по всему, население региона составляло на несколько миллионов больше человек, чем предполагали исследователи.

Археологи уверены, что новая технология полностью изменит наши знания о цивилизации майя.

"Это один из самых важных прорывов в полуторавековой истории археологических исследований майя", — говорит профессор археологии и антропологии Брауновского университета Стивен Хьюстон.

По словам Хьюстона, от масштаба открытия "перехватывает дыхание". "Я знаю, что это прозвучит как преувеличение, но когда я увидел полученные изображения, у меня слезы навернулись", — добавляет он.

Исследователи использовали технологию Лидар (LIDAR — Light Identification and Ranging), предназначенную для получения данных об удаленных предметах с помощью обработки сигнала отраженного света.

Результаты исследований указывают на то, что в Центральной Америке существовала не менее развитая цивилизация, чем в Древней Греции или Китае, пишет National Geographic.

"Полученные с помощью технологии данные ясно демонстрируют, что весь этот регион представлял собой целую систему городов и поселений, масштабы и плотность населения которых до сих пор недооценивались", — говорит археолог Томас Гаррисон из Колледжа Итаки.

Революционная технология

Некоторые археологи называют Лидар чуть ли не магической технологией, так как при ее помощи можно обнаружить археологические объекты, практически не заметные невооруженным взглядом.

Исследователи посылали лазерные импульсы с самолета или вертолета и изучали длину возвращающейся волны наподобие того, как летучие мыши пользуются эхолокатором.

При помощи технологии Лидар им удалось удалить на экране компьютера полог джунглей и создать трехмерное изображение построек, прячущихся под деревьями.

"Лидар приводит к революции в археологии точно так же, как телескоп "Хаббл" полностью изменил астрономию", — говорит археолог Франсиско Эстрада-Белли из Тулейнского университета в Новом Орлеане.

"Нам понадобится 100 лет для того, чтобы изучить все полученные данные и понять, что именно мы нашли", — говорит он.

Археологи много лет ведут раскопки в месте под названием Эль-Соц на севере Гватемалы и тщательно наносят на карту все найденные ими объекты. Но при помощи лидаров, например, были обнаружены километры оборонительных сооружений, которые археологи на земле до сих пор не замечали.

"Может быть в будущем мы доберемся и до этого холма, на котором обнаружен форт, но я был примерно в 50 метрах от этого места в 2010 году и ничего не заметил", — сказал специалист по майя Том Гаррисон в интервью Live Science.

За последние несколько лет при помощи технологии Лидар также были обнаружены до сих пор неизвестные руины городов в Камбодже, близ храмового комплекса Ангкор-Ват.

Новая информация

До сих пор считалось, что цивилизация майя во времена своего расцвета, 1500 лет назад, занимала площадь примерно в два раза больше, чем средневековая Англия, и что там жили около пяти миллионов человек.

"Новые данные указывают, что там могли жить от 10 до 15 миллионов человек, в том числе и в низинных болотистых районах, которые до сих пор считались непригодными для жилья", — говорит археолог Франсиско Эстрада-Белли.

Насколько можно судить, большая часть из 60 тысяч обнаруженных сооружений были домами с соломенной крышей, которые устанавливались на каменной платформе.

Кроме того, была найдена семиэтажная пирамида, которая настолько покрыта растительностью, что полностью вписывается в окружающие джунгли и совсем незаметна.

Ученых больше всего удивила сложная и разветвленная система дорог, соединяющих все города и поселения майя в этом районе. Дороги были приподняты над уровнем местности, благодаря чему ими можно было пользоваться даже в дождливый сезон.

Они также были достаточно широкими — это дает основания предполагать, что ими активно пользовались и что здесь, видимо, процветала торговля.

Исследование этого района при помощи технологии Лидар — лишь часть трехлетнего проекта гватемальской организации, занимающейся сохранением культурного наследия страны. Она планирует таким же образом исследовать более 14 тысяч квадратных километров низинных районов Гватемалы.