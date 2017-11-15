Все, кто "обманул граждан Каталонии", в том числе Карлес Пучдемон, должны быть дисквалифицированы как политики, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой во вторник, 14 ноября, в своем первом интервью после применения 155-й статьи конституции в отношении каталонской автономии.
В то же время в беседе с ведущим радио "Cope" в Мадриде он подчеркнул, что все лидеры сепаратистского движения, в настоящий момент находящиеся под стражей, смогут принять участие в региональных выборах в Каталонии, поскольку им судом не запрещено заниматься политикой. "Подобный запрет может следовать только из судебного приговора, а он вынесен не был", — указал Рахой.
В связи с этим премьер призвал жителей Каталонии обеспечить высокую явку на выборах, чтобы к власти пришли партии, не поддерживающие отделение региона от Испании. Он также усомнился в том, что арестованные политики смогут выполнять свои функции в случае, если будут избраны, но приговорены судом к тюремному заключению.
Экс-глава каталонской администрации Карлес Пучдемон и другие бывшие представители региональных властей были обвинены в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. С начала ноября восемь экс-членов правительства Каталонии находятся в предварительном заключении, а Пучдемон и еще четыре его соратника скрываются в Бельгии. Верховный суд Испании выдал европейский ордер на их арест, бельгийский суд должен вынести решение по нему до 18 ноября.
Сторонникам независимости Каталонии прочат победу на выборах
Внеочередные парламентские выборы в Каталонии назначены на 21 декабря. После их проведения и избрания нового парламента 155-я статья теряет силу.
Согласно соцопросам, партии, выступающие за независимость Каталонии, имеют высокие шансы победить на внеочередных выборах. Однако, вероятнее всего, они не получат абсолютного большинства в парламенте этого региона.
155-й статья испанской конституции предусматривает введение прямого правления автономным регионом из центра в случае, если местные власти "не выполняют свои конституционные обязанности и наносят ущерб государственным интересам", а также позволяет временно лишить Каталонию автономии и распустить региональную администрацию.
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