Лига арабских государств предупредила, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами подорвет позиции США на Ближнем Востоке. Россия опасается, что этот шаг спровоцирует новый виток кризиса в регионе.
Golano aukštumos
© Asmeninis albumas

Арабские страны осудили намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над аннексированными у Сирии Голанскими высотами. "Пересмотрите эту ошибочную ситуацию и глубоко задумайтесь о незамедлительных и дальнейших последствиях. Любое признание израильского суверенитета над Голанскими высотами будет иметь серьезные последствия для позиции США в арабо-израильском конфликте в целом, особенно после огромных ошибок администрации США в палестинском вопросе", - говорится в заявлении генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта, обнародованном в ночь на пятницу, 22 марта.

Статьи по теме:
Трамп: США признают Голанские высоты частью Израиля  (13)
МИД РФ потребовал от Израиля "исключить нанесение произвольных ударов" по Сирии  (16)

Сирия решительно осудила планы США по Голанам, назвав их безответственными. В заявлении сирийского МИДа говорится, что инициатива Трампа свидетельствует о "слепой односторонности США в ближневосточном конфликте и безграничной поддержке агрессивного поведения Израиля".

Со своей стороны глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что "территориальная целостность государств является фундаментальным принципом международного права, и попытки США легитимировать нарушения норм права со стороны Израиля приведут лишь к росту насилия и боли", добавив, что Анкара признает территориальную целостность Сирии.

Иран заявил, что "личное и необдуманное решение Трампа опасно и лишь приведет к новым кризисам на Ближнем Востоке" и выразил намерение незамедлительно обсудить намерения США с Сирией и другими странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что признание США суверенитета Израиля над Голанами может еще более дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и выразил надежду на то, что позиция Трампа останется в данном вопросе лишь на уровне призывов.

Израиль поблагодарил Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа. "В то время, когда Иран хочет использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп мужественно признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Стратегически важные Голанские высоты уже на протяжении многих десятилетий принадлежат к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот по-прежнему остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Сирия пригрозила Израилю авиаударом по аэропорту Тель-Авива (12)

После авианалетов Израиля по аэропорту Дамаска в...

Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии (84)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары...

ВВС Израиля атаковали боевиков на Голанах (5)

В ночь на 2 августа израильские ВВС нанесли удар по...

Израильские военные перехватили сирийский самолет-нарушитель: Россия уже не протестует (34)

Вскоре после того, как Дамаск подтвердил факт падения...

В мире

СБУ: завербованный Россией харьковчанин заложил взрывчатку в метро (4)

В Службе безопасности Украины заявили, что российские...

Арабские страны, Турция и РФ осудили планы Трампа по Голанским высотам (2)

Лига арабских государств предупредила, что признание...

Porsche выплатит сотрудникам по 9700 евро за их усердие (2)

Следуя принципу равных возможностей, руководство Porsche...

В полицейскую будку у посольства России в Афинах бросили гранату (5)

Неизвестные лица бросили минувшей ночью гранату в...

Тысячи людей продолжают покидать последний оплот "ИГ" в Сирии (2)

Борьба за последний оплот "Исламского государства",...

TOP новостей

В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (42)

С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...

Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (29)

Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...

Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (74)

Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...

В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (40)

Несмотря на то, что российские власти несколько лет...

Зубры в Литве вышли на железнодорожное полотно (2)

19 марта зубры, обитающие в Кедайняйском районе, не на...