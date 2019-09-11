Арабские страны осудили план Нетаньяху по аннексии части Западного Берега

Территория Западного берега, населенная преимущественно палестинцами, была частично оккупирована Израилем в 1967 году. Палестинцы настаивают, что Западный берег целиком должен отойти в состав будущего палестинского независимого государства.
Нетаньяху и раньше заявлял, что Израиль всегда будет сохранять присутствие в Иорданской долине в целях безопасности, однако слово "аннексия" употребил впервые.
Глава палестинской комиссии по переговорному процессу с Израилем Саеб Эрикат заявил, что аннексия Западного берега станет "военным преступлением, которое похоронит все шансы на установление мира в регионе".
Лига арабских государств назвала заявление израильского премьера агрессией, которая грозит опасным развитием ситуации.
"Опасная эскалация"
Официальные лица Иордании, Турции и Саудовской Аравии также выступили с резким осуждением намерений Израиля.
Иорданский министр иностранных дел Айман Сафади назвал план Нетаньяху серьезной эскалацией конфликта. По его мнению, слова израильского политика могут толкнуть весь регион в бездну насилия.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Нетаньяху в расизме и в том, что накануне выборов он бросается незаконными и агрессивными заявлениями.
Высокопоставленный чиновник Палестинской национальной администрации Ханан Ашрави считает, что Биньямин Нетаньяху подрывает основы, на которых строится план будущего сосуществования двух независимых государств.
Саудовская Аравия призвала провести экстренную встречу министров иностранных дел 57 стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества.
Нетаньяху заигрывает с правыми?
17 сентября в Израиле пройдут всеобщие выборы. Согласно опросам, возглавляемая Нетаньяху правоцентристская партия "Ликуд" идет вровень с центристским альянсом "Кахоль-лаван" (Сине-белый).
Скорее всего, для победы ему придется формировать правящую коалицию, и для этого необходимо заручиться поддержкой правых партий.
В своем телеобращении накануне премьер заявил, что он ждет, когда будет представлен обещанный Дональдом Трампом план мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, но в Иорданской долине и в северной части Мертвого моря суверенитет Израиля может быть установлен немедленно после выборов.
"Если я получу от вас, граждане Израиля, мандат на это", - сказал Нетаньяху.
Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты в 1967 году. В 1980 году Израиль провел аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году - Голанских высот, но большинство стран мира по сей день не признают эти территории израильскими.
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