Суммарная стоимость акций корпорации Apple на бирже превысила 2 трлн долларов в ходе торгов на фондовой бирже вечером в среду, 19 августа. Производитель iPhone стал первой американской публичной компанией, достигшей этого рубежа.
Apple's market cap milestones:
1980: $1 billion— Businessweek (@BW) August 20, 2020
1990: $5 billion
2000: $15 billion
2010: $250 billion
2018: $1 trillion
Today: $2 trillionhttps://t.co/JjWlgkjEKE
Двумя годами ранее Apple также была первой компанией, покорившей отметку в 1 трлн долларов. К первому триллиону предприятие шло около 38 лет с момента выхода на биржу. Этот порог впоследствии преодолели еще Amazon, Microsoft и Alphabet (Google). Раньше Apple рубеж в 2 трлн долларов покорила только нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco - в декабре 2019 года, но сейчас ее капитализация снизилась.
На закрытии торгов одна акция Apple стоила 462,83 доллара. В свободном обращении находятся около 4,7 млрд акций. В июле совет директоров компании утвердил дробление акций в соотношении четыре к одному. Это сделает ее ценные бумаги более доступными для инвесторов, но не повлияет на общую рыночную капитализацию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской: обсудили и вопрос ее личной безопасности (70)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг...
Представитель Тихановской: она планирует вернуться в Беларусь, Лукашенко – потерпел крах (48)
"Она уже чувствует себя лучше, в скором времени...
Лукашенко попадает под санкции - ему запрещен въезд в Литву (80)
Литва подготовила список национальных санкций в...
Навальный без сознания находится в реанимации Омска. Подозревают отравление (103)
Российский политик Алексей Навальный находится в...
За сутки в Литве подтверждены 32 новых случая коронавируса и одна смерть (1)
За минувшие сутки в Литве подтверждены 32 новых случая...