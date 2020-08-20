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Производитель iPhone первым из американских компаний преодолел отметку в 2 трлн долларов рыночной капитализации. Два года назад Apple первой достигла стоимости 1 трлн долларов.
Apple
Apple
© AFP/Scanpix

Суммарная стоимость акций корпорации Apple на бирже превысила 2 трлн долларов в ходе торгов на фондовой бирже вечером в среду, 19 августа. Производитель iPhone стал первой американской публичной компанией, достигшей этого рубежа.

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Двумя годами ранее Apple также была первой компанией, покорившей отметку в 1 трлн долларов. К первому триллиону предприятие шло около 38 лет с момента выхода на биржу. Этот порог впоследствии преодолели еще Amazon, Microsoft и Alphabet (Google). Раньше Apple рубеж в 2 трлн долларов покорила только нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco - в декабре 2019 года, но сейчас ее капитализация снизилась.

На закрытии торгов одна акция Apple стоила 462,83 доллара. В свободном обращении находятся около 4,7 млрд акций. В июле совет директоров компании утвердил дробление акций в соотношении четыре к одному. Это сделает ее ценные бумаги более доступными для инвесторов, но не повлияет на общую рыночную капитализацию.

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Deutsche Welle
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