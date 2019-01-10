Американский концерн Apple, из-за снижения спроса, особенно в Китае, временно сокращает производство iPhone. С января по март у производителя заказано на 10 процентов аппаратов меньше, чем планировалось первоначально, сообщило в среду, 9 января, издание Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники.

Сокращению подлежит производство моделей XS, XS Max и XR. В компании Apple пока не отреагировали на это сообщение.

Apple испытывает трудности со сбытом продукции, в первую очередь в Китае. Из-за торгового конфликта с США и слабой конъюнктуры все больше китайцев отказываются от приобретения новейших и, следовательно, самых дорогих моделей iPhone. Большинство из них уже давно имеют более старые аппараты, которые, однако, почти не уступают новым по мощности и функциям.

По оценкам института изучения рынков Canalys, поставки смартфонов в Китай в 2018 году сократились на 12 процентов.