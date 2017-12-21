В Apple пояснили, что эта функция применялась в iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. Кроме того, с выходом iOS 11.2 технология стала доступна и для iPhone 7.
По данным компании, функция замедления скорости работы активизируется только тогда, «когда это необходимо, чтобы предотвратить неожиданное завершение работы устройства». Со временем литий-ионные аккумуляторы айфонов изнашиваются, из-за чего, например, могут неожиданно отключиться на холоде или на жаре.
Ранее пользователи Reddit обнаружили, что старые модели iPhone при обновлении программного обеспечения начинают медленнее работать. При этом, отмечали пользователи, если заменить аккумулятор, то смартфон снова начинает быстро работать.
Как отметил TechCruch, пользователи сочли, что снижение скорости работы устройств — маркетинговый ход компании, которая таким образом вынуждает клиентов покупать новые модели телефонов.
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