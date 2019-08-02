В Apple заявили, что в скором времени программа будет доработана и возобновлена: пользователям будут в явном виде предлагать дать разрешение на использование голосового запроса.
В конце июля The Guardian выпустила расследование, в котором подробно рассказывалось о ранее не афишировавшихся деталях программы. В частности, один из субподрядчиков рассказал, что из-за технических особенностей работы Siri в базу прослушки, помимо коротких голосовых команд, попадали частные беседы пользователей.
Проекты для улучшения качества голосовых помощников, в рамках которых прослушиваются запросы пользователей, есть и у аналогов Siri — Alexa от Amazon, «Алисы» от «Яндекса», Google Assistant.
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