Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Apple презентовал MacBook Pro с новым для компании размером экрана 16 дюймов и обновленной клавиатурой.
MacBook Pro
© Reuters

Модель получила дисплей Retina с разрешением 3072 х 1290 мм и 64 Гб оперативной памяти.

Как пишет обозреватель портала Verge Дитер Бон, новая клавиатура существенно улучшена.

Вместо старого механизма нажатия клавиш "бабочка", которым многие были недовольны из-за залипания клавиш, у нового MacBook Pro клавиатура ножничного типа.

Разработчики вернули кнопку Esc, которую на некоторых предыдущих моделях заменяла панель Touch Bar.

При этом сеннсорная панель сохранена над клавиатурой, как и сенсор отпечатка пальца.

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По словам аналитика рынка из компании Gartner Ранджита Атвала, переделав клавиатуру, Apple попыталась доказать своим клиентам, что прислушивается к их мнению.

Хорошо, но дорого

"От Apple ожидают товаров, которые на порядок лучше прежних, но в прошлый раз на порядок лучше не получилось", - пояснил Атвал в интервью Би-би-си. - Так что, учитывая отзывы, им пришлось пересмотреть дизайн клавиатуры".

По словам Атвала, хотя у компьютеров MacBook Pro есть преданные поклонники, общее число пользователей, которые покупают их, не так уж велико.

"Перед компанией стоит задача по расширению пользовательской базы", - добавляет эксперт.

Apple также обращает внимание на усовершенствованную систему вентиляции, которая достигается за счет укрупнения лопастей вентиляторов, на 28% увеличивающих поток воздуха.

Новый компьютер получил видеокарту AMD Radeon Pro 5000M, которая, если верить обещаниям, обеспечит более плавный игровой процесс и ускорит рендеринг в программах, связанных с графикой.

Как обещают разработчики, батарея позволит этому ноутбуку работать без зарядки 11 часов.

Цены нового MacBook Pro начинаются с 2399 долларов.

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