"Apple требует, чтобы мы закрыли три канала, которые жители Беларуси используют для раскрытия личностей своих угнетателей", - написал он.
По словам Дурова, американскую компанию беспокоит, что "публикация личных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие". Павел Дуров уточнил, что речь идет о каналах @karatelibelarusi, @chatpartizan и @belarusassholes.
"Думаю, что эта ситуация - не черно-белая, и предпочел бы оставить каналы, однако, как правило, Apple не оставляет особого выбора таким приложениям, как Telegram, в подобных ситуациях", - добавил он. При этом основатель мессенджера выразил мнение, что каналы в конечном итоге будут заблокированы в мобильной операционной системе iOS, однако останутся доступны на других платформах.
В корпорации Apple Inc. пока не прокомментировали эту информацию.
В названных Дуровом каналах выкладываются сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также о членах избирательных комиссий, которые обвиняются в фальсификации выборов 9 августа, и их родствениках.
Портал Digital.Report: в черном списке Apple есть Nexta
Между тем, по данным информационно-аналитического портала Digital.Report в черном списке Apple есть и каналы Nexta и Nexta Live. Как утверждают источники портала, запросы из Беларуси на их удаление обсуждались в американской корпорации. Данные о силовиках публиковались и на этих каналах. Так, Nexta, выполняющий роль своеобразного координатора и коммуникатора протеста, недавно обнародовал тысячу имен силовиков, которые, по его данным, принимали участие в задержаниях митингующих. В базе указывались фамилии, имена и отчества сотрудников МВД, даты рождения, места службы и должности. Редакторы Nexta перепостили сообщение Дурова, добавив от себя: "Так что, друзья, переходим на Android и подписываемся-подписываемся-подписываемся!"
Акции протеста и забастовки в Беларуси продолжаются уже третий месяц. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по утверждению ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, четыре человека погибли.
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