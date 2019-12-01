Представитель Apple заявил, что компания выполняет международные и внутригосударственные законы, и решение об изменении отображения полуострова было продиктовано новым российским законом.

При этом пользователи Apple могут увидеть Крым российским, только когда находятся на территории России. По международному праву Крым считается территорией Украины.

В заявлении Apple говорится, что за пределами России компания ничего не меняла в Apple Maps о принадлежности Крыма.

"Перед тем, как принять решение об обозначении границ на наших картах, мы обращаемся к международному праву, а также к американскому и другим внутригосударственным законам и затем вносим необходимые изменения в соответствии с законом", - говорится в заявлении компании.

Apple отметила, что по итогам анализа в процесс отображения спорных территорий на карте в будущем, вероятно, будут внесены изменения.

"Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли пользоваться Maps и другими сервисами Apple по всему миру", - подчеркнуло руководство Apple.

Линии и пунктиры

Apple обсуждала территориальный статус Крыма с российскими властями несколько месяцев. Поначалу компания предлагала показывать полуостров как территорию с неопределенным статусом, но затем изменила свое решение.

Российская Госдума сообщила о том, что Apple внесла изменения в отображение принадлежности Крыма, назвав предыдущий вариант неточностью.

"Apple выполнила свои обязательства и привела сервисные программы на своих устройствах в соответствие с требованиями российского законодательства", - цитирует сайт Госдумы слова председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина.

Компания Google для пользователей в России тоже показывает границу между полуостровом и Херсонской областью как государственную. А на территории Британии сервисы Google показывают в этом месте пунктирную линию, которая отличается и от государственных границ, и от региональных.

Киев резко раскритиковал решение Apple. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко написал в "Твиттере": "Apple, пожалуйста, занимайся лишь хай-теком и развлечениями. Глобальная политика - это не твоя сильная сторона".

Не осталось в стороне и посольство Украины в США.

"Нам кажется, что украинцы не будут благодарить Apple в День благодарения. Так давайте напомним Apple, что Крым - это Украина, и он находится под российской оккупацией, а не под ее суверенитетом", - говорится в "Твиттере" ведомства.