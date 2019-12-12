Напомним: нынешняя актуальная версия iOS для мобильных устройств Apple, которая вышла в этом году, — 13. Она поддерживается смартфонами производителя, начиная от iPhone 6s и выше. Более старые устройства вроде iPhone 6, iPhone 5s, iPad Air (первого поколения), а также iPad mini 2 и 3 работают на iOS 12, которая больше не обновляется. Вернее, не обновлялась до сегодняшнего дня.
Неожиданно для всех Apple выпустила обновление iOS под номером 12.4.4, которое привносит в названные выше важные гаджеты «критические обновления безопасности». О причинах такого решения в компании не сообщили.
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