Эту информацию на выставке CES 2020 подтвердила старший директор компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.
По словам Хорват, алгоритмы сканируют все загружаемые фотографии автоматически. Суть алгоритма Хорват не уточнила, но вероятно, пишет The Telegraph, он сравнивает изображения с паттернами, указывающими на порнографический контент.
Хорват напомнила, что учетные записи, хранящие такие фотографии, нарушают условия использования iCloud и подлежат немедленному удалению.
Соответствующее изменение в политику конфиденциальности Apple внесла 31 декабря 2019 года.
Во Франции проходят новые протесты против пенсионной реформы (1)
Протесты против планов Эмманюэля Макрона повысить...
Apple начала автоматически сканировать все фото на iCloud
Компания Apple начала сканировать все фото, загружаемые...
Почему Дональд Трамп не начал войну с Ираном (2)
Ракетный обстрел американских военных баз в Ираке, в...
Более миллиарда животных погибло в катастрофических пожарах в Австралии (6)
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате...
Российская ракета, теракт, столкновение с беспилотником: СНБО Украины перечислил основные версии крушения Boeing в Тегеране (66)
В числе основных версий крушения украинского Boeing 737 в...
TOP новостей
Глава Grigeo: неочищенные промышленные стоки попадали в залив через аварийную трубу (19)
Президент и главный акционер группы предприятий по...
Науседа о Наркевиче: в секторе транспорта он трудоустроил 20 человек, связанных с партией ответ Наркевича (35)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что все...
Закрывается Trasalis: новые хозяева займутся иной деятельностью (4)
Гостиница и центр водных развлечений Trasalis работает...
В Лукишкской тюрьме идет подготовка к съемкам сериала Netflix "Очень странные дела" (2)
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger things)...
После скандала с Grigeo появились новые подозрения: почему этого не замечали городские власти (12)
После появления скандальной информации о том, что Grigeo...