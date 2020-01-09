Apple начала автоматически сканировать все фото на iCloud

Эту информацию на выставке CES 2020 подтвердила старший директор компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.

По словам Хорват, алгоритмы сканируют все загружаемые фотографии автоматически. Суть алгоритма Хорват не уточнила, но вероятно, пишет The Telegraph, он сравнивает изображения с паттернами, указывающими на порнографический контент.

Хорват напомнила, что учетные записи, хранящие такие фотографии, нарушают условия использования iCloud и подлежат немедленному удалению.

Соответствующее изменение в политику конфиденциальности Apple внесла 31 декабря 2019 года.