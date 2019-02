По данным источников The Wall Street Journal, презентация сервиса, в основе которого будет лежать приложение Apple News, намечена на 25 мая, а запуск запланирован на конец этого года. Стоимость подписки на него составит 10 долларов в месяц, но не исключено, что она может быть пересмотрена. Apple намерена собирать половину выручки от платежей подписчиков и не будет делиться с партнерами личными данными пользователей.

Сообщается, что Apple уже направила предложения о партнерстве ряду американских СМИ, но предложение компании не устроило их руководителей. В частности, The New York Times и The Washington Post отказались предоставлять свой контент для сервиса Apple. Что же касается WSJ, то руководство газеты пока что ведет переговоры с Apple.

Напомним, что выручка Apple от продажи смартфонов сокращается, а эта статья дохода является основной для компании из Купертино. В связи с этим Apple ищет возможности расширить свой бизнес за счет различных сервисов.

О том, планирует ли Apple запустить будущий сервис за пределами США, не сообщается.