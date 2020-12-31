AP: власти Китая засекретили всю информацию об исследовании коронавируса

По данным агентства, китайские власти выделяют гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение COVID-19. Согласно внутренним документам, попавшим к журналистам, 24 февраля в Китае ввели новые правила утверждения научной публикации в соответствии с "важными инструкциями" председателя КНР Си Цзиньпина. Эти инструкции предполагают, что за выводами ученых следит специализированная комиссия, в результате чего к публикации допускаются единичные исследования.

Кроме того, университетам, компаниям, медицинским и исследовательским учреждениям запретили передавать сторонним лицам какие-либо данные, образцы или другую информацию, связанную с коронавирусом. Те, кто публикует без разрешения материалы, "вызывающие серьезные негативные социальные последствия, подлежат привлечению к ответственности", говорится в приказе.

Наибольший контроль установлен над пещерами, где живут летучие мыши (ученые предполагают, что вирус передался человеку от летучей мыши или панголина). В две такие пещеры, расположенные в провинции Юньнань, не пропустили журналистов агентства. AP утверждает, что пока журналисты находились в провинции, их передвижение отслеживали агенты госбезопасности КНР, а вирусологам запретили с ними разговаривать.

Также власти охраняют заброшенную шахту, в которой еще в 2012 году был обнаружен ближайший генетический родственник COVID-19 - вирус RaTG13. От летучих мышей вирус передался шестерым мужчинам, у которых впоследствии появились симптомы пневмонии.

"Пандемия подорвала репутацию Пекина на мировой арене, и китайские лидеры опасаются любых выводов, которые могли бы свидетельствовать об их халатности", - говорится в материале.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мировое сообщество ждут новые разновидности коронавируса, и призвал быстро делиться с ВОЗ и другими странами эпидемиологической информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса.

Глава ВОЗ подчеркнул, что государства "не должны подвергаться наказанию за то, что транспарентно делятся новыми научными данными". При этом президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса, и предложил теорию, согласно которой коронавирус был распространен из китайской лаборатории.

В середине июля стало известно, что сотрудники лаборатории в Ухане, откуда началось распространение коронавируса по миру, бежали из Китая и сотрудничают с западными спецслужбами, чтобы "попытаться сложить вместе" информацию о возможном возникновении вируса в лаборатории Уханя. Одной из бежавших оказалась вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, заявившая, что китайское руководство знало о коронавирусе еще в декабре прошлого года, однако ни правительство, ни ученые якобы не предприняли в связи с этим никаких действий. В самом университете Гонконга заявили, что уважают свободу высказываний, однако мнение и взгляды доктора Янь не представляют мнение университета и не имеют научного обоснования.