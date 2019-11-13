Антивирус Касперского сочли угрозой для контрразведки Австрии

Федеральное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT) - контрразведка Австрии - до сих пор продолжает использовать на своих компьютерах антивирусные программы российской компании "Лаборатория Касперского", что связано с "чрезвычайно высокой угрозой шпионажа" в отношении австрийской службы госбезопасности. К такому выводу пришли сотрудники британской контрразведки MI5 и германского Федерального ведомства по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), сообщила во вторник, 12 ноября, базирующаяся в Вене газета Österreich.
Представители обоих ведомств изучили ситуацию с обеспечением безопасности в структурах BVT. Анализ проводился по заказу Бернского клуба - неформальной организации для обмена разведданными между спецслужбами 28 государств ЕС, Норвегии и Швейцарии. Соответствующее распоряжение было отдано в начале года.
Серьезные угрозы безопасности
В ходе экспертизы специалисты обнаружили целый ряд серьезных угроз безопасности. Так, уровень защиты информации на IT-системах австрийского ведомства не был поднят до "конфиденциального или даже выше", что необходимо для обработки и хранения соответствующих данных, отмечалось в докладе.
К тому же все программное обеспечение BVT было оснащено выходом в интернет, что повышало риск попадания секретных документов в руки террористов. Так, как следовало из отчета, хакеры теоретически имели возможность через найденные лазейки внедриться даже во внутреннюю IT-сеть Бернского клуба - "Посейдон".
Наконец, в отдельные помещения с режимом повышенной секретности в штаб-квартире BVT в Вене допускались сотрудники с мобильными телефонами и лэптопами, что фактически давало возможность злоумышленникам незаконно сделать снимки или скриншоты важных документов.
Австрийским коллегам не доверяют
Ранее газета Welt am Sonntag уже писала, что из-за недоверия европейских коллег Австрия стала играть лишь второстепенную роль в Группе против терроризма (CTG) Бернского клуба.
По данным издания, спецслужбы в Вене больше не получают рассылку этой группы, а возможность участия Австрии в каких-либо совместных действиях спецслужб теперь всегда сначала проверяется.
Запрет в США
В сентябре 2017 года Сенат Конгресса США проголосовал за запрет использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского" федеральными учреждениями, сославшись на то, что эта компания может быть инструментом Кремля и представлять собой угрозу для национальной безопасности.
Эта поправка придала законодательную силу решению администрации американского президента Дональда Трампа, предписавшей ранее всем гражданским госучреждениям удалить софт Касперского из своих информационных сетей.
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