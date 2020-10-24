aA
Антисемитизм, мифы, попытки посеять национальную рознь - все это содержит сообщение, которым делятся пользователи социальных сетей. Создатели статьи вину в организации глобальных военных конфликтов, мировых экономических кризисов, эпидемии, в том числе, нынешней пандемии коронавируса, возлагают на евреев. Мы в ru.Delfi.lt внимательно проверили содержимое материала. Эта статья - полная ложь, манипуляция читателями и безосновательное обвинение.
Prancūzijos žydai
Prancūzijos žydai
© Sipa Press/Scanpix

Авторы статьи заявляют (текст записи приводим без изменений, в оригинале – ред.):

1) ЦЫЦВИРУС, или КЕТЕРВИРУС (на иврите), или проще говоря КОРОНАВИРУС, был как видите в 1918 году, но уверен вы ничего об этом не знали.

Тогда «коронавирус» назывался «испанка» - ровно под такой же фальш-вывеской и ровно 100 лет назад по всему известному Миру погибло 65 миллионов человек.

Статьи по теме:
Часть университетов Литвы полностью переходит на удаленное обучение  (1)
Собаки определяют COVID-19 по запаху. Как этим пользуются в ЕС  (2)

Но как вы догадываетесь, убила 65 миллионов человек не «испанка», а последующая вакцинация как биологическое оружие и голод в виду глубокой остановки экономики!

Анонимы в социальных сетях сеют национальную рознь: коронавирус создали евреи
Анонимы в социальных сетях сеют национальную рознь: коронавирус создали евреи
© Ekrano nuotr.


Комментарий ru.Delfi.lt: Количество жертв было, скорее всего, существенно меньше. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федерального агентства министерства здравоохранения США – ред.), умерли около 50 миллионов человек. Для привлечения внимания читателей поста используются фотографии, сделанные во время эпидемии “испанского” гриппа в 1918 году.

Так, в своем отчете о влиянии “испанки” на экономику, эксперты из Массачусетского технологического института (MIT) и американского Центробанка (ФРС) отмечают, что эпидемия 1918 года сократила промышленное производство в США в среднем на 18%. Но если бы не карантин - тогда все было бы намного хуже, пришли к выводу американские ученые.

“Пандемии крайне вредоносны для экономики, – пишут экономисты американского Центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института (MIT). – Однако своевременные меры способны уменьшить их масштаб и тем самым смягчить последующий экономический кризис. Таким образом, карантинные меры не только сокращают смертность, но и приносят экономическую выгоду”.

В свою очередь, китайская экономика продолжает восстанавливаться после падения, вызванного пандемией коронавируса. В последнем квартале (с июля по сентябрь) рост экономики составил 4.9% по сравнению с данными за 2019 год, сообщает BBC.

Вальтер Шайдель, профессор классической истории в Стэнфордском университете, в своей статье утверждает, что глобальной экономической катастрофы в результате эпидемии “испанки” не было. Кстати, именно в этом нас и пытались убедить авторы поста в социальных сетях. По словам Шайделя, из-за эпидемии “испанки” в Соединённых Штатах промышленное производство резко сократилось, но за несколько месяцев восстановилось. Розничная торговля почти не пострадала, а количество банкротств предприятий не превышало обычных показателей. Согласно последнему эконометрическому анализу, пандемия 1918–1919 гг. сократила реальный ВВП и потребление США не более чем на 2 процента.

Керен Певзнер, известный автор учебников по ивриту, к которой мы обратились за консультацией, утверждает, что такого выражения на иврите как цыцвирус или кетервирус – не существует. На сегодняшний день в Израиле для названия коронавируса используются выражение «негиф акорона».

2) Как вы заметили история повторяется, поскольку ОНИ ничего нового не выдумывают, из века в век, делают всё тоже самое циклами – раз в 100 лет «пандемия», два раза в 100 лет Мировые воины, и каждое десятилетие «экономический кризис» - всё как по календарю, всё по расписанию! Всемирное Еврейство в 1918 году раздуло по всей известной Земле психо-вирус, через средства массовой дезинформации – запугали людей, у несчастных случилось психотическое расстройство «испанка головного мозга», и под эту дудку поголовно скотолюдей вакцинировали, что 65 миллионов человек были убиты. Это массовый геноцид и он повторяется 100 лет спустя.

Комментарий ru.Delfi.lt: Пост содержит множество безосновательных обвинений в адрес евреев, в частности в создании мирового заговора с целью захватить власть и при помощи вакцинирования уничтожить большую часть населения земного шара. Авторы сообщения опираются на так называемую «антисемитскую конспирология», в основе которой лежат Протоколы сионских мудрецов (подложный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира – ред.). Фактически авторы сообщения занимаются разжиганием национальной розни в отношении евреев.

Напоминаем, что подобные заявления привели к Холокосту, когда в результате преследования евреев на территориях, оккупированных Третьим Рейхом, было замучено по разным оценкам до 6 миллионов евреев. Также подобные заявления нарушают Конституцию Литвы, статья 25 которой гласит:

Статья 25 Конституции Литвы гласит:

* Человек имеет право на свои убеждения и свободное их выражение.

* Человеку не должны чиниться препятствия в поиске, получении и распространении информации и идей.

* Свобода выражать убеждения, получать и распространять информацию не может ограничиваться иначе, как только законом, если это необходимо для защиты здоровья, чести и достоинства, частной жизни, нравственности человека или конституционного строя.

* Свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – разжиганием национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилия и дискриминации, с клеветой и дезинформацией.

* Гражданин имеет право в установленном законом порядке получать имеющуюся о нем в государственных учреждениях информацию.

Не имеют ничего общего с реальностью и обвинения Билла Гейтса, американского филантропа и миллиардера, в создании вакцины от коронавируса с целью чипировать население Земли и затем его уничтожить.

Источники:

  1. Коронавирус: уроки “испанки” для тех, кто сегодня борется с распространением Covid-19
  2. History’s deadliest pandemics, from ancient Rome to modern America
  3. Уроки испанки: что ждет экономику после пандемии
  4. Карантин убьет бизнес и экономику: так ли это? Ответ известен уже 100 лет, со времен “испанки”
  5. Reassessing the Global Mortality Burden of the 1918 Influenza Pandemic
  6. “Испанка” не разрушила глобальную экономику. Чем отличается эпидемия коронавируса?
  7. Экономика Китая в условиях коронавируса показала рост в последнем квартале по сравнению с 2019-м
  8. Конституция Литвы
  9. Протоколы сионских мудрецов (подложный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира – ред.).
  10. Холокост – жертвы
  11. "Существование сумасшедших идей беспокоит". Билл Гейтс - о чипировании и вакцине против коронавируса
  12. Великая теория заговора: как Билл Гейтс стал главным злодеем пандемии

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Успасских в самоизоляции, проверяться на коронавирус не намерен (17)

Виктор Успасских находится в самоизоляции. Несмотря...

Глава Минздрава Литвы: с понедельника крупные муниципалитеты могут оказаться в красной зоне (38)

В Литве вторые сутки подряд растет количество новых...

Трамп пообещал вакцину от коронавируса в ближайшие недели (6)

США в ближайшее время планируют объявить о готовности...

TOP новостей

С понедельника жизнь в Литве изменится: локальные карантины, дистанционное обучение, ограничение собраний (111)

Количество новых случаев коронавируса в Литве бьет...

Новый коронавирусный антирекорд в Литве: 474 случая и 3 смерти (15)

В Литве зафиксировано 474 новых случая коронавируса....

Kalio jodido tabletės. Arūnas Valinskas Vladimiras Tarasovas

"Delfi Главное": карантин все ближе, бесплатные таблетки, перевод часов и второй тур выборов в Сейм "Без Маски": один из основателей литовской школы джаза Владимир Тарасов и его коллекция нонконформистского искусства  (12)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Лингене - о закулисье борьбы с коронавирусом: зарплата эпидемиологов "на руки" просто жалкая (3)

Президент Гитанас Науседа во вторник посетил...

Не то топливо: что делать, если в дизельный автомобиль по ошибке залили бензин

Допущенная на заправке ошибка, если вы залили в бак не...

|Maža didelių žinių kaina