Возгорание началось у одной их хижин на туристическом маршруте. Горел мох на болотах и вереск. Вероятно, виноват человеческий фактор, считает сотрудница Университета Майами Джессика Маккарти.

Два года назад в этой местности также произошел крупный пожар, который продолжался в течении двух недель и очень удивил ученых.

В сообщении NASA отмечается, что новый пожар горел в течении суток, но спутниковые снимки за 14 июля показывают, что возгорание не прекратилось.

С начала июня Служба мониторинга атмосферы в рамках программы "Коперник" (СМАК) зарегистрировала более 100 интенсивных и продолжительных стихийных пожаров за полярным кругом. Только в июне в результате этих пожаров в атмосферу было выброшено 50 мегатонн диоксида углерода, что эквивалентно общему объему годовых выбросов Швеции. Это больше, чем объем выбросов в результате арктических пожаров в том же месяце с 2010 по 2018 год вместе взятых, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Хотя стихийные пожары — обычное явление в Северном полушарии в период с мая по октябрь, по сведениям старшего научного сотрудника СМАК и эксперта в области стихийных пожаров Марка Паррингтона, географическая широта и интенсивность этих пожаров, а также продолжительность периода горения были особенно необычными.

Развернувшиеся арктические пожары имеют наибольшую интенсивность на Аляске и в Сибири, где некоторые из них достигли площади почти равной площади 100 тысяч футбольных полей или острова Лансароте. В Альберте, Канада, один из пожаров достиг, по оценкам, протяженности, превышающей площадь 300 тысяч футбольных полей. Только на Аляске СМАК зарегистрировал почти 400 стихийных пожаров в этом году, при этом каждый день вспыхивает новый.

Средние температуры июня в тех частях Сибири, где бушуют стихийные пожары, были почти на десять градусов выше долгосрочного среднего за период 1981-2010 гг.

Температуры на Аляске побили рекордные значения, достигнув 32°C 4 июля и усилив лесные пожары в штате, включая территории по берегам реки Юкон вдоль полярного круга. В Канаде дым от массивных стихийных пожаров близ Онтарио содержит большое количество взвешенных частиц, что ухудшает качество воздуха. В конце июня волна тепла в Европе также вызвала стихийные пожары в ряде стран, включая Германию, Грецию и Испанию.

Нетронутая окружающая среда Арктики особенно чувствительна/хрупка, и нагревается быстрее, чем другие регионы. Частицы дыма могут оседать на сушу и лед, вызывая поглощение льдом солнечного излучения, которое в противном случае отразилось бы, и таким образом ускоряя потепление в Арктике. Пожары в Арктике также увеличивают риск таяния вечной мерзлоты в будущем, в результате чего выделяется метан, также являющийся парниковым газом, отмечает ВМО.

В связи с существованием этих рисков, организация инициировала создание Региональной системы консультаций и предупреждений в отношении растительных пожаров и дымового загрязнения в целях разработки, осуществления и гармонизации методов прогнозирования пожаров по всему миру, дающих более полную картину пожаров и соответствующих последствий и опасных явлений повсеместно. Региональный центр Юго-Восточной Азии, которым управляет метеослужба Сингапура, уже выпускает прогнозы.