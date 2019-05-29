По данным Управления пожарной охраны Японии, госпитализированы 532 человека. В медицинские учреждения также были доставлены 1476 человек с менее опасными симптомами, им госпитализация не понадобилась.

Самая высокая температура воздуха была на севере страны. 26 мая в городе Сарома на острове Хоккайдо она достигла 39,5°C, что стало новым майским рекордом для всей Японии. Метеорологи отмечают, что это вызвано теплой воздушной массой, которая обычно бывает в этом регионе в августе.

Накануне очень жарко было как в самом Токио, так и в близлежащих районах. Нагрелось до 36,2°C в городе Кумагая в префектуре Сайтама и до 36°C в городе Исэсаки в префектуре Гумма. В японской столице 27 мая зафиксировано 32,4°C. Этот день стал четвертым подряд, когда температура воздуха в Токио превышала 30°C. Ранее за всю историю наблюдений такого здесь не происходило.

В Японии в последние годы фиксируется потепление в летние месяцы. Так прошлое лето в восточной части Японии, куда, в частности, входит столичный регион, стало самым жарким с 1946 года, отмечает агентство ТАСС.

При этом в городе Кумагая (префектура Сайтама) рядом с Токио 23 июля была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений по стране - 41,1°C.