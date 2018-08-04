Аномальная жара в ФРГ: в обмелевших реках находят бомбы времен войны

В пересохших руслах рек и на мелководье таится опасность: старые гранаты, неразорвавшиеся мины и разного рода снаряды. "Действительно, такие находки по состоянию на 2 августа обнаружены уже в 22 местах. Причем большинство из них появились только в последние недели", - подтверждает в интервью DW Грит Меркер (Grit Merker) из земельного Технического полицейского ведомства Саксонии-Анхальт.

Старые боеприпасы в пересохшей Эльбе

И это данные только из этой федеральной земли, по которой протекает Эльба. Опасные находки - наследие Второй мировой войны - стали видны в результате сохраняющейся в Германии аномальной жары и ставшего ее следствием сильного обмеления рек.

Ситуация на Эльбе особенно драматична - за последние дни уровень воды в ней резко снизился - сейчас ее глубина в некоторых местах составляет всего 47 сантиметров. Суда стоят на берегу и на отмелях. Судоходство по реке, которая берет начало в Чехии и пересекает Германию, впадая в Северное море, уже давно невозможно. И из-за рекордно низкого уровня воды обнаруживается все больше старых боеприпасов.

Например, в Саксонии-Анхальт, по словам Грит Меркер, была найдена крайне опасная фосфорная ручная граната. В Фишбеке (округ Штендаль) в конце прошлой недели специалисты провели на месте контролируемый взрыв двух противотанковых мин, которые уже нельзя было транспортировать. "Но для нас это совершенно нормальная работа", - деловито говорит Меркер, ведь подобные длительные засушливые периоды в Германии случались и прежде.

Высшая степень опасности

Обычно о таких опасных находках, по его выражению, сообщают "совершенно обычные люди, которые заметили что-то необычное". После этого, как правило, извещают полицию, которая осматривает снаряды и решает, следует ли вызывать взрывотехническую службу. Затем принимается решение, подлежат ли они транспортировке. В экстренных ситуациях, как в случае с фосфорной гранатой в Фишбеке, взрыв приходится совершать прямо на месте.

К счастью, до сих пор случайные взрывы боеприпасов времен Второй мировой в этом году не приводили к несчастным случаям или ранениям. Однако Вибке Шперлинг (Wibke Sperling) из саксонской полиции не скрывает негодования, когда видит такие фотографии, как недавно появились в газете.

"Стоит (один человек. - Ред.), держит в руке металлическую штуковину, радуется, - рассказывает она DW. - Но такие предметы ни за что нельзя поднимать!". Как и другие эксперты, она советует в аналогичных случаях немедленно звонить в полицию.

Последствия бомбардировки Дрездена

По словам Шперлинг, в Саксонии в связи со сложившейся ситуацией решили не вводить специальное патрулирование - в этой федеральной земле отмечается лишь "небольшое увеличение" числа опасных находок. Но основания для беспокойства есть и у жителей земельной столицы: в феврале 1945 года британская и американская авиация подвергла Дрезден массированной бомбардировке, большая часть города с барочной архитектурой была разрушена до основания.

Поэтому в русле реки в ближайшие дни могут быть найдены новые опасные боеприпасы. "Они лежат под водой уже более 70 лет, - отмечает Вибке Шперлинг, - и никто не знает, что там еще полощется".

Так что пока отбой тревоги не дают. Хоть глубина Эльбы снова несколько повысилась - с рекордных 46 сантиметров до 54-х, сообщили DW в земельном центре Саксонии по борьбе с наводнениями. Поэтому вполне вероятно, что пока еще не найденные старые боеприпасы скоро вновь исчезнут под водами Эльбы - до нового засушливого периода.