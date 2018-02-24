Турецкий МИД отреагировал на готовность администрации Дональда Трампа открыть посольство США в Иерусалиме раньше, чем планировалось - уже в середине мая.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu
© AFP / Scanpix

Анкара в субботу, 24 февраля, подвергла критике планы администрации Дональда Трампа открыть посольство США в Иерусалиме уже в середине мая. Как сообщили в турецком министерстве иностранных дел, соответствующие намерения Вашингтона идут вразрез с позицией ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В декабре 2017 года Генассамблея всемирной организации подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля. В поддержку документа высказались 128 государств, в том числе Германия, 9 стран выступили против и еще 35 - воздержались.

В ОИС, в свою очередь, заявили, что рассматривают односторонние действия Вашингтона как знак того, что США прекращают играть роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Турецкий МИД 24 февраля выразил уверенность, что планы американской администрации подрывают мирный процесс ближневосточного урегулирования, и охарактеризовал их как внушающие беспокойство.

Приурочить к годовщине

В пятницу, 23 февраля, официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США готовы открыть свое посольство в Иерусалиме раньше, чем планировалось, - уже 14 мая, в 70-ю годовщину со дня образования государства Израиль. Посол Дэвид Фридман и часть персонала, как ожидается, на начальном этапе разместятся на территории американского генконсульства в районе Арнона, на юге Иерусалима. В долгосрочной перспективе планируется подыскать другое здание.

Deutsche Welle
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