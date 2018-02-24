Анкара в субботу, 24 февраля, подвергла критике планы администрации Дональда Трампа открыть посольство США в Иерусалиме уже в середине мая. Как сообщили в турецком министерстве иностранных дел, соответствующие намерения Вашингтона идут вразрез с позицией ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС).
В декабре 2017 года Генассамблея всемирной организации подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля. В поддержку документа высказались 128 государств, в том числе Германия, 9 стран выступили против и еще 35 - воздержались.
В ОИС, в свою очередь, заявили, что рассматривают односторонние действия Вашингтона как знак того, что США прекращают играть роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.
Турецкий МИД 24 февраля выразил уверенность, что планы американской администрации подрывают мирный процесс ближневосточного урегулирования, и охарактеризовал их как внушающие беспокойство.
Приурочить к годовщине
В пятницу, 23 февраля, официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США готовы открыть свое посольство в Иерусалиме раньше, чем планировалось, - уже 14 мая, в 70-ю годовщину со дня образования государства Израиль. Посол Дэвид Фридман и часть персонала, как ожидается, на начальном этапе разместятся на территории американского генконсульства в районе Арнона, на юге Иерусалима. В долгосрочной перспективе планируется подыскать другое здание.
В Эстонии прошел военный парад по случаю 100-летия независимости (8)
Командующий Силами обороны генерал Террас заявил, что...
В Брюсселе за кражу задержали брата одного из парижских террористов
В Брюсселе арестован Мохамед Абдеслам, старший брат...
В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России (32)
В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России: Ural...
СМИ: Аргентинский "кокаин" доставили в Москву на самолете главы Совбеза Патрушева (37)
В СМИ появляются подробности спецоперации по...
Анкара обвинила США в подрыве мирного процесса на Ближнем Востоке (1)
Турецкий МИД отреагировал на готовность администрации...
TOP новостей
Такого наводнения жители еще не видели: это кошмар (34)
"Такого, чтобы наводнение так долго держалось, еще не...
Самый холодный день февраля еще впереди (2)
Несмотря на то, что календарная зима в Литве подходит к...
Рейтинг политиков: популярность некоторых ничто не меняет (127)
Президент Литвы Даля Грибаускайте , мэр Каунаса...
Реакция диспетчера на зов о помощи потрясла звонивших (26)
Женщина, которая решила помочь лежавшему в мороз на...
Новейший опрос: на вершине рейтинга – две партии (21)
Рейтинг партии социал-демократов на данный момент...