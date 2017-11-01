С этим заявлением выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет Daily Sabah. Приглашение сирийского ответвления террористической группы РПК (Рабочая партия Курдистана. - Прим. NEWSru.com), партии "Демократический союз" (PYD), на поддерживаемый Россией Конгресс сирийских народов "неприемлемо", сказал турецкий чиновник в среду, 1 октября.

По словам Калына, для Турции невозможно смириться с приглашением "Демократического союза" и его боевого крыла - "Отрядов народной самообороны" (YPG). "Мы не видим никаких проблем в приглашении курдов, которые не из PYD/YPG, но PYD/YPG является террористической организацией. Мы не приемлем включение террористической группы в такие платформы, как, например, Астана [где проводятся переговоры по урегулированию ситуации в Сирии]", - сказал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана.

Калын добавил, что проблема "в основном" решена, но Анкара не будет приветствовать подобные инициативы в будущем.

Отвечая на вопрос о референдуме о независимости, проведенном в Ираке 25 сентября Региональным правительством Курдистана, Калын назвал результаты голосования незаконными и добавил, что все, включая Турцию, ожидают их отмены. По его словам, просьба курдского премьер-министра Нечирвана Барзани о встрече с Эрдоганом может быть пересмотрена лишь после того, как Эрбиль предпримет дополнительные шаги по сохранению территориальной целостности Ирака и нормализации отношений с центральным правительством в Багдаде.

Внешняя оппозиция не собирается на конгресс в Сочи

Тем временем оппозиция режиму президента Сирии Башара Асада сообщила об отказе участвовать в организуемом Россией конгрессе и настаивает на проведении любых мирных переговоров под эгидой ООН в Женеве. Как сказал Reuters Мохаммад Аллуш, член Высшего комитета по переговорам (ВКП), сформированного из представителей сирийской оппозиции в декабре 2015 года по итогам переговоров в Эр-Рияде, сочинская конференция равносильна встрече "режима с режимом". В ВКП были даже удивлены тем, что комитет значится в списке приглашенных на конгресс, отметил собеседник агентства.

Базирующаяся в Турции Национальная коалиция революционных сил и оппозиции, также указанная в списке приглашенных в Сочи, назвала конгресс попыткой обойти "международное стремление к политическому переходу" в Сирии и политическую линию в Женеве под эгидой ООН. "Коалиция не будет участвовать в каких-либо переговорах с режим за пределами Женевы или без поддержки ООН", - сказал Reuters пресс-секретарь движения Ахмад Рамадан.

Накануне МИД РФ опубликовал на своем сайте список из 33 организаций и движений, приглашенных на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 18 ноября. В перечне оказалась курдская партия "Демократический союз".

PYD не выступает за полное отделение сирийской части Курдистана, а скорее за более широкую автономию курдов в составе Сирии. Позиционирует себя как демократическую партию, основанную на принципах свободы, равноправия и самоуправления. Анкара подозревает "Демократический союз" в связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана - террористической организацией, которая борется за создание курдской автономии в составе Турции.

Боевое крыло PYD, "Отряды народной самообороны", принимает участие в объединении "Сирийские демократические силы" (СДС), которое поддерживается США. СДС, в частности, играло ведущую роль в освобождении от "Исламского государства"* города Ракки, считавшегося столицей ИГ*.