Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может в будущем занять руководящий пост на европейском уровне. "Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение", - сказал он в интервью медиа-группе Funke, опубликованном в субботу, 20 апреля.
По словам Юнкера, Меркель обладает высокой квалификацией и достойна занять руководящий пост в ЕС. Срок ее полномочий на посту канцлера ФРГ, однако, истекает лишь в 2021 году.
Наблюдатели постоянно спекулируют о возможности перехода Меркель на один из постов в руководстве ЕС, отмечает агентство dpa. Сама Ангела Меркель ранее заявляла, что больше не стремится занять какую-либо политическую должность.
Новые люди в руководстве ЕС
После выборов в Европарламент в конце мая на место Юнкера придет другой политик. Сменится также и председатель Совета ЕС. В настоящее время этот пост занимает Дональд Туск. Юнкер предложил, чтобы кандидата на пост председателя ЕК выдвинула партия, которая одержит победу на выборах в Европарламент.
Сам Жан-Клод Юнкер решил не добиваться переизбрания на посту главы Еврокомиссии. Срок его полномочий истекает 31 октября.
В Кабуле неизвестные напали на правительственный квартал
В Кабуле неизвестные ворвались в министерство связи....
Ангелу Меркель прочат на пост главы Еврокомиссии (5)
Педседатель ЕК Жан-Клод Юнкер считает, что канцлер ФРГ...
Обвинение в США просит для Марии Бутиной 18 месяцев лишения свободы
Суд в Вашингтоне 26 апреля вынесет приговор россиянке,...
Дебаты Порошенко и Зеленского: "не кот, а мешок" и "волк в овечьей шкуре" (109)
Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялись...
В Австралии полицейские вернули бездомному потерянную ручную крысу (7)
Полиция Сиднея вернула 59-летнему бездомному по имени...
TOP новостей
Vilmorus: изменился лидер президентской гонки (48)
Кандидат от консерваторов на пост президента Литвы...
Парламент Литвы снова поднимает вопрос работы магазинов в выходные дни (2)
После того как выяснилось, что в первый день Пасхи в...
Президент и нацменьшинства в Литве: неизвлеченные уроки и новые ожидания (16)
В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14% ее...
Перед Пасхой: исследование цен на АЗС Литвы (1)
Пасха - самый большой и красивый весенний праздник....
Время работы магазинов на Пасху: некоторые работать не будут
В этом году на Пасху откроются не все магазины. Другие...