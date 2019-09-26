Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возразила в ответ на заявление экологической активистки Греты Тунберг, сделанное на саммите ООН по климату. В выступлении 16-летней шведки в Нью-Йорке недоставало упоминания тех шансов, которые открывают современные технологии и инновации в сфере защиты климата, заявила глава немецкого правительства журналистам во вторник, 24 сентября, указав, в частности, на альтернативную энергетику.
При этом Меркель утвердительно ответила на вопрос, задела ли ее лично критика Тунберг. "Любой внимательный человек слушает, и его трогает услышанное", - заявила она.
Между тем немецкие "зеленые" раскритиковали высказывания Меркель о выступлении Греты Тунберг. "Обвинять юную активистку в том, что она недооценивает инновационный потенциал, более чем бесцеремонно, когда большая коалиция (ФРГ - Ред.) сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации", - заявила депутат бундестага от партии "зеленых" Лиза Бадум (Lisa Badum), указав на принятый несколько дней назад климатический пакет.
Выступление Греты Тунберг в Нью-Йорке
Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней". Помимо Меркель, на выступлении школьницы присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы других государств и правительств. Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке.
В тот же день Меркель и Тунберг встретились в рамках саммита для беседы, ее содержание немецкий канцлер разглашать отказалась.
16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста (Fridays for Future), добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру. В понедельник, 16 сентября, она была удостоена высшей награды правозащитной организации Amnesty International - звания "Посла совести".
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