Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила против принятия ответных санкций против США в конфликте вокруг строительства нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2". Федеральное правительство отвергает так называемые экстратерриториальные санкции США, но не будет вводить контрсанкции, заявила она в бундестаге в среду, 18 декабря.

"Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики", - сказала федеральный канцлер.

Вслед за Палатой представителей Конгресса США, санкции против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2" накануне одобрил и Сенат. Теперь соответствующий законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп. Наблюдатели не сомневаются в том, что Трамп подпишет его.