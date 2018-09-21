Инцидент в Зальцбурге случился 20 сентября. Daily Express отмечает, что Мэй стояла с группой европейских лидеров, когда к ним подошла Меркель. Премьер-министр улыбнулась и наклонилась к Меркель, однако она проигнорировала это и подошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
По словам политического редактора "Би-би-си" Ника Ватта, ранее Меркель в личной беседе заявила премьеру, что Великобритания должна "немного потерпеть" в переговорах по Brexit.
Как сообщалось, 20 сентября лидеры 27 стран ЕС встретились в Зальцбурге для обсуждения плана по выходу Британии из ЕС. После заседания глава Евросовета Дональд Туск заявил, что предложения премьер-министра Британии невыполнимы. Основное положение плана Терезы Мэй — это достижение общих торговых правил между ЕС и Великобританией после "брексита". По словам Туска, предложения Мэй не устраивают остальных членов ЕС в первую очередь по экономическим причинам.
По итогам саммита в Зальцбурге Туск также поднял вопрос о ситуации с границей между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС. В настоящее время между этими странами нет строгого пограничного контроля, поскольку Ирландия — член Евросоюза.
ЕС предлагает Великобритании оставить Северную Ирландию в едином экономическом пространстве с Ирландией и таким образом избежать введения полноценного пограничного контроля. Для остальных стран, входящих в Соединенное Королевство, такое послабление действовать не будет. Британия не согласна на такое предложение. При этом и Британия, и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем.
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