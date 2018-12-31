Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении, которое будет показано по телевидению вечером в понедельник, 31 декабря, призвала жителей Германии к единению и вниманию к интересам других. "Мы сможем справиться с вызовами нашего времени, только если будем держаться вместе и работать с другими поверх всех границ", - подчеркнула она. В достижении своих собственных интересов следует "учитывать интересы других", отметила Меркель, в этом состоит "урок двух мировых войн".

Среди важнейших проблем, с которыми столкнулась страна, Меркель перечислила борьбу с изменением климата, "управление и приведение в порядок" потоков миграции и борьбу с международным терроризмом. В Совбезе ООН, место в котором Германия получает на два года, ей предстоит столкнуться с глобальными задачами, подчеркнула канцлер.

Прокомментировала Меркель и свое решения не занимать больше политических постов после завершения этого срока на посту немецкого канцлера. "Демократия живет изменениями, все мы подвластны времени", - подчеркнула она.

29 октября Меркель заявила о том, что намерена отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но собирается остаться федеральным канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. В декабре главой ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.