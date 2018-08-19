Встреча федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина, прошедшая в субботу, 18 августа, в резиденции для почетных гостей правительства ФРГ в Мезеберге, в 70 км от Берлина, продолжалась около трех с половиной часов. Продолжительное время лидеры Германии и России общались напрямую без переводчиков. Формат встречи не предусматривал пресс-конференцию после ее окончания.

Германия будет добиваться установления режима тишины в Донбассе к началу нового учебного года, заявила канцлер ФРГ перед началом переговоров. В ходе краткого заявления для прессы, в котором были обозначены основные темы предстоящего диалога, Меркель отметила, что на востоке Украины по-прежнему пока не удается достичь "стабильного режима прекращения огня". Она выразила надежду, что на переговорах с Путиным обсудит возможность задействования "миротворческой миссии ООН, которая, возможно, могла бы сыграть роль в процессе умиротворения" сторон.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил заинтересованность России в работе "в рамках нормандского формата и контактной группы" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Москва и далее будет оказывать содействие "специальной мониторинговой миссии ООН", подчеркнул он.

Меркель: Украина должна играть роль в транзите газа в Европу

Об Украине пойдет речь и при обсуждении строительства газопровода "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию, подчеркнула Меркель. По словам канцлера, Киев должен сохранить за собой роль в поставках энергоресурсов европейским потребителям и после запуска проекта. "С моей точки зрения, Украина - даже в условиях наличия "Северного потока-2" - должна играть роль в транзите газа в Европу", - подчеркнула она.

При этом Меркель выразила удовлетворение по поводу предварительных переговоров об условиях строительства "Северного потока - 2", которые удалось начать с Евросоюзом, Москвой и Киевом.

Владимир Путин, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул, что "Северный поток-2" является для России исключительно экономическим проектом. "Хочу отметить, что главное, чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", - заявил президент РФ.

Не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе

Еще одной важной темой переговоров станет ситуация в Сирии, отметила канцлер ФРГ. " Мы должны, в первую очередь, избежать того, чтобы в Идлибе началась гуманитарная катастрофа. По нашим наблюдениям, военных действий стало меньше. Но тем самым еще не установлен мир", - сказала Меркель. Именно поэтому, по ее словам, Германия придает важное значение процессу политического урегулирования, в частности, "реформе конституции и возможному проведению выборов".

Российский лидер отметил, что особое внимание будет уделено "оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу". По его словам, необходимо "помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей". "Я, конечно, не имею в данном случае европейские страны, хотя и из Европы некоторые могли бы вернуться. Но напомню, что в Иордании миллион беженцев, в Ливане - миллион беженцев, в Турции - три миллиона беженцев. Это потенциально огромная нагрузка на Европу. Поэтому лучше сделать все, для того чтобы эти люди могли вернуться домой", - подчеркнул Путин.

Ангела Меркель и Владимир Путин также планировали обсудить ядерную сделку с Ираном, из которой 8 мая вышел президент США Дональд Трамп. "Германия придерживается соглашения", - подчеркнула Меркель, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Тегераном.

В то же время канцлер ФРГ отметила, что ряд действий со стороны Исламской Республики вызывают у Берлина тревогу. Москва придерживается той точки зрения, что крайне важно "сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договоренность", согласился Путин.

После частного визита в Австрию

На встречу в Германии Владимир Путин прибыл с опозданием в 30 минут, автокортеж доставил его из берлинского аэропорта Тегель. Меркель прилетела в соответствии с графиком на борту правительственного вертолета.

Ранее в тот же день российский президент посетил с частным визитом Австрию, где присутствовал на свадьбе 53-летнего министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и 54-летнего предпринимателя Вольфганга Майлингера.

До начала встречи эксперты высказывали сомнения в том, что сторонам в Мезеберге удастся достичь решающего прорыва. Так, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сабине Фишер (Sabine Fischer) отмечала, что позиции России по Сирии и Украине в последнее время не претерпели существенных изменений. Меркель также говорила, что речь идет о "рабочей встрече", от которой не следует ждать "особых результатов".