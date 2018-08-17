Глава польского государства добавил, что об этом свидетельствуют действия российских властей. "Россия – это агрессор", - подчеркнул Анджей Дуда.

"Говорить в наши дни, что Россия не является агрессором – просто несерьезно. Россия – агрессор. Грузия постоянно ощущает угрозу. В Украине война, Крым оккупирован Россией. Равно, как и Донбасс. По большому счету, сепаратисты – те же россияне, которых поддерживает Кремль, и существование которых возможно исключительно при поддержке Кремля. Ко всему, мы постоянно наблюдаем самые разные провокации со стороны России – как милитароного, так и гибридного характера. Все это говорит о том, что, к сожалению, это не тот сосед, которого можно считать безопасным", - сказал президент Польши.

Анджей Дуда добавил, что залогом защиты Польши от угрозы со стороны России является членство в НАТО, а также присутствие сил Североатлантического альянса на территории страны.