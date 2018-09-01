В гданьской католической церкви Святой Бригитты 31 августа состоялась торжественная месса, в которой приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, члены правительства, канцелярии президента, парламентарии, первый и нынешний председатели профсоюза «Солидарность» — бывший президент Лех Валенса и Петр Дуда, члены профсоюза и участники событий 1980 года.
Литургии предшествовали торжества на территории Гданьского судостроительного завода, где 31 августа 1980 года Лех Валенса подписал соглашение с властями от имени бастующих членов профсоюза "Солидарность".
Подписание в августе и сентябре 1980 года соглашений между бастующими рабочими и коммунистическими властями позволило, в частности, зарегистрировать "Солидарность", освободить политических заключенных, повысить заработную плату.
Участники торжеств возложили цветы к воротам № 2 Гданьского судостроительного завода и к памятнику священнику Хенрику Янковскому.
Анджей Дуда сказал, что благодаря "Солидарности" Польша вернула свободу. Президент также добавил, что после 1989 года, краха коммунистического режима, не удалось избежать многих ошибок, следствием которых стал в том числе упадок Гданьского судостроительного завода. Анджей Дуда считает, что многие ошибки, сделанные после 1989 года, до сих пор дают о себе знать в судебной системе, экономике и политике.
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