Российские телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель внесены в базу данных сайта "Миротворец", куда заносят информацию о тех, кто, по мнению организаторов сайта, является врагом украинского государства. Как утверждается на сайте, 47-летний Малахов и 43-летняя Ситтель внесены в базу данных за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации россиян".

Под "провокацией" администраторы "Миротворца" имеют в виду телемост "Надо поговорить" между РФ и Украиной, который от телеканала "Россия 1" вели Малахов и Ситтель. В ходе телемоста деятели науки, кино и спорта, а также люди, которых представляли как обычных граждан из России, общались по онлайн-видеосвязи с жителями Украины. Политические темы в ходе телемоста не обсуждались, подчеркивает телеканал "Дождь".

Изначально телемост с украинской стороны планировал провести канал NewsOne. Однако 9 июля генпрокуратура Украины начала уголовное производство по статье о финансировании терроризма против владельцев NewsOne. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил телеканал в "покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины". Позднее телеканал отказался от проведения телемоста с "Россией 1" , объяснив это решение "прямыми угрозами физической расправы".