По информации издания, было уничтожено содержание сообщений, перехваченных в интернете с 2001 по 2007 год по распоряжению экс-президента Джорджа Буша-младшего. У агентства имелись резервные копии данных, которые тоже были стерты в 2009, 2011 и 2016 годах.

Представители АНБ сообщили, что данные были удалены, чтобы освободить место для новой информации, но сделано это было ненамеренно. По их словам, АНБ сожалеет о неспособности предотвратить уничтожение этой информации.

В декабре 2017 года бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Нгя Хоанг Фо признал вину в незаконном хранении засекреченных документов у себя дома. В период с 2010 по 2015 годы он выносил засекреченные документы и хранил их на домашнем компьютере. В документах содержались сведения по вопросам национальной обороны, в том числе материалы под грифами "совершенно секретно" и "секретная информация с особым режимом хранения".

67-летний Нгя Хоанг Фо работал в особом подразделении АНБ, которое занималось взломом иностранных компьютеров, ведением разведки в киберпространстве и анализом собранных данных. Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения. Суд вынесет решение 6 апреля 2018 года.