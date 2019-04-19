В заявлении, которое было опубликовано на анархистском портале Indymedia, группировка под названием "Заговор мести Интернационального Революционного Фронта (FAI-IRF)" обвинила Москву в применении пыток к арестованным анархистам.
Авторы взрыва посвятили атаку памяти Михаила Жлобицкого, 17-летнего жителя России, который в октябре 2018 года взорвал самодельную бомбу в региональном отделении Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Архангельске. Жлобицкий погиб в результате взрыва.
Во время взрыва гранаты у входа в афинское консульство никто не пострадал. Консульство в этот момент было закрыто.
Местные ультралевые экстремисты часто устраивают насильственные акции в отношении дипломатических миссий, расположенных в Греции.
FAI/IRF связана с греческой анархистской группировкой "Заговор огненных ячеек". Несколько участников этой организации сейчас отбывают тюремные сроки за рассылку взрывных устройств по почте.
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