Согласно докладу, Россия использовала все крупные социальные сети, чтобы повлиять на избирателей и способствовать избранию Дональда Трампа. В частности, сотрудники российской компании "Агентство интернет-исследований", говорится в докладе, начали экспериментировать с соцсетями еще во время местных выборов 2009 года в России, а в 2013 году уже попытались повлиять на политические процессы в США с помощью Twitter.
Постепенно к кампании стали привлекать и другие социальные сети, в том числе YouTube, Facebook и Instagram.
В докладе, по словам его авторов, есть "свидетельства небрежности со стороны россиян", в частности, для покупки рекламы использовались рубли, в качестве контактной информации – российские телефонные номера.
По данным авторов доклада, во время президентской кампании 2016 года в США Россия пыталась привлечь симпатии консервативных избирателей на сторону Дональда Трампа, делая упор на такие темы, как право на оружие и иммиграция.
Одновременно с этим российские агенты рассылали избирателям-афроамериканцам различные сообщения об избирательном процессе, призванные их запутать, в том числе некорректные инструкции, как голосовать. Другие группы населения, в том числе либералы, мусульмане, латиноамериканцы и ветераны, также получали сообщения, либо подогнанные под их политические предпочтения, либо призванные убедить их не идти голосовать.
"Ясно одно: все эти рассылки, очевидно, призваны были помочь Республиканской партии и, в особенности, Дональду Трампу", – говорится в докладе.
По данным Washington Post, авторы критикуют технологические компании за "запоздалую и нескоординированную реакцию", когда стало известно о кампании влияния, а также за то, что они слишком затянули предоставление информации властям.
Авторы доклада предупреждают, что сети превращаются из инструментов для "выражения коллективных претензий и координации гражданской активности", в том числе на Ближнем Востоке, в угрозы для демократии со стороны "хитрых политтехнологов" и "политиков как в демократических обществах, так и в диктаторских".
По данным Washington Post, Facebook и Google пока не комментировали доклад, в Twitter заявили, что "с 2016 года проделали большую работу для усиления цифровой защиты".
В США уже выдвинуты уголовные обвинения против "Агентства интернет-исследований" в связи с вмешательством в предвыборную кампанию 2016 года.
Спецпрокурор Роберт Мюллер пытается выяснить, вступал ли предвыборный штаб Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на исход выборов, и пытался ли президент воспрепятствовать правосудию, мешая расследованию. Трамп настаивает, что никакого сговора не было, а расследование назвал "охотой на ведьм".
Мюллер уже предъявил в рамках дела "о сговоре" несколько обвинений гражданам России или связанным с Россией структурам или компаниям:
- 12 офицерам ГРУ РФ. По мнению Мюллера, именно эти люди участвовали во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демпартии США (в апреле 2016) и избирательной кампании Хиллари Клинтон (также в апреле 2016 года) и нанесли удар по ее кампании. А также украли данные 500 тысяч избирателей и использовали их для политической рекламы в пользу Трампа в социальных сетях;
- нескольким гражданам России и российским компаниям, в том числе "кремлевскому повару" Евгению Пригожину и связанному с ним Агентству интернет-исследований. Их обвиняют в попытке воздействовать на избирателей в США при помощи политической рекламы в социальных сетях. Часть этих структур не согласна с обвинениями Мюллера и подала иски в суды в США о защите деловой репутации.
В сентября этого года Трамп подписал указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США.
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